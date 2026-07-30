Спорт и диета
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Спорт и диета

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Что на самом деле говорят цифры глюкозы: личный взгляд на нормы, риски и контроль

Что на самом деле говорят цифры глюкозы: личный взгляд на нормы, риски и контроль

Когда я впервые всерьез задумалась о показателях сахара, меня поразила статистика: по данным НМИЦ эндокринологии, к началу 2026 года в России официально зарегистрировано от 5,46 до 5,8 млн человек с сахарным диабетом, что составляет почти 3,9% населения.

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