Что на самом деле говорят цифры глюкозы: личный взгляд на нормы, риски и контроль

Когда я впервые всерьез задумалась о показателях сахара, меня поразила статистика: по данным НМИЦ эндокринологии, к началу 2026 года в России официально зарегистрировано от 5,46 до 5,8 млн человек с сахарным диабетом, что составляет почти 3,9% населения.