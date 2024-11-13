❗️Кадры из Севастополя, где погиб водитель автомобиля после взрыва Как ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибший — военнослужащий.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️Кадры из Севастополя, где погиб водитель автомобиля после взрыва Как ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибший — военнослужащий.