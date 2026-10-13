В Гродненском районе мотоциклист сбил 23-летнюю девушку

Уголовное дело возбуждено после вечернего ДТП 9 октября на автодороге Гожа — Цидовичи, где 21-летний мотоциклист сбил 23-летнюю девушку, которая вела велосипед по правой стороне проезжей части.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Срочный сбор в Кр...
- ЮГ Армения вошла в т...
- "Яйца покажутся ц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым