Салливан обсудил со Столтенбергом вопросы устойчивости НАТО

В Белом доме заявили, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили вопросы сплоченности блока и развития оборонной промышленности стран альянса.
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