«Абсолютная лотерея». В Думе рассказали, куда сейчас стоит вкладываться

На фоне новой волны ослабления рубля россиянам лучше вкладываться сейчас не в алмазы или драгметаллы, а в свое образование и здоровье, заявил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко в беседе с «Газетой.
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