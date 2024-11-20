Пятый угол: для чего Трамп намерен «зачистить» Пентагон

Дональд Трамп продолжает объявлять имена своих назначенцев в будущей администрации. Большинство из них так или иначе на слуху у экспертов, однако кандидатура Пита Хегсета на пост министра обороны вызвала бурные дискуссии и даже протесты: человек из медиабизнеса, безо всякого управленческого опыта.