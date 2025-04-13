Военные группировки войск «Запад» ликвидировали более 220 боевиков ВСУ за сутки

Военнослужащие группировки российских войск «Запад» в течение суток ликвидировали более 220 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили 34 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и три станции спутниковой связи Starlink.
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