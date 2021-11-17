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Все 7 матчей у Карпина сыграл только один футболист – армеец Дивеев. Зачем наставник «просеял» 39 игроков? Статистика сборной, которая вас удивит

Все 7 матчей у Карпина сыграл только один футболист – армеец Дивеев. Зачем наставник «просеял» 39 игроков? Статистика сборной, которая вас удивит

Подводим статистические итоги выступления сборной России на групповом этапе отборочного цикла ЧМ-2022 под руководством Валерия Карпина.

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