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Россияне озвучили размер «пенсии мечты»

Россияне озвучили размер «пенсии мечты»

Среднестатистический работающий россиянин озвучил размер пенсии, которую хотел бы получать. Согласно результатам (есть у РБК) опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, речь идет о 47,6 тыс.

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