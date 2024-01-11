Россияне озвучили размер «пенсии мечты»

Среднестатистический работающий россиянин озвучил размер пенсии, которую хотел бы получать. Согласно результатам (есть у РБК) опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, речь идет о 47,6 тыс.
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