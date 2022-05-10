Грушко призвал искать ответ на вопрос о применении ядерного оружия в военной доктрине РФ

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый MFA Russia/ Globallookpress Принципы и условия применения Россией ядерного оружия изложены в военной доктрине государства, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый MFA Russia/ Globallookpress Принципы и условия применения Россией ядерного оружия изложены в военной доктрине государства, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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