Евгений Попов: Здравомыслящих людей на Западе — большинство

Елена Волкова

Германия до последнего поддерживала экономические отношения с Советским Союзом, а потом просто началась ВОВ. Это что показатель что ли, что они хотят опять получать нехилые барыши при торговле с нами? Наживаться они любят, только нас ненавидят и не нужно рассказывать сказки о том, какие они хорошие и как они нас любят! В Германии тоже были хорошие люди, они просто держали наших пленных и угнанных в плен молодых людей за рабов, из которых выжимали все силы, а потом брали других рабов! Или историю не учили достаточно, если так рассуждают? Просто диву даюсь! Ах, какой же всё таки хороший запад... Да они были бы рады до смерти, если бы смогли сломить и уничтожить Россию, а нас превратить навечно в рабов, уменьшив количество населения раз в пять!