Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

655 подписчиков

Минобороны России сообщило об уничтожении за ночь свыше 30 дронов ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении за ночь свыше 30 дронов ВСУ

В том числе беспилотник сбили над Ленинградской областьюНад восемью российскими регионами уничтожено 35 украинских беспилотников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх