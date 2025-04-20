Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 20 апреля

Президент России Владимир Путин в ходе общения с американским лидером Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом , что Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине до достижения поставленных целей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии