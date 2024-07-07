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Царьград

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В Муроме знаком «За любовь и верность» наградили 18 супружеских пар

В Муроме знаком «За любовь и верность» наградили 18 супружеских пар

Все они — жители Владимирской области.В Муроме Владимирской области знаком «За любовь и верность» наградили 18 супружеских пар, которые прожили в браке 25 лет и больше.

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