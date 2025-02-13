Жителям Украины решать где им быть! Они вправе принимать такое решение как жители Крыма, ДНР и ЛНР

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Евродебилы всё еще думают, что они , - шайка старпёров, что-то могут. По-привычке клацают зубами, брызгают отравленной фашизмом, слюной. Увы, их ржавый трамвай потихоньку начал движение в сторону помойки. Желаю им всем скорейшей , конечной остановки на кладбище, и пусть земля им будет серной кислотой.