Главы МИД стран Евросоюза выступили за территориальную целостность Украины Министры иностранных дел стран Европы и представители Евросоюза в совместном заявлении выступили за территориальную целостность Украины.
В Европе заступились за Украину после резкого заявления Пентагона
Комментарии
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Елена Елена
Жителям Украины решать где им быть! Они вправе принимать такое решение как жители Крыма, ДНР и ЛНР
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23 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Евродебилы всё еще думают, что они , - шайка старпёров, что-то могут. По-привычке клацают зубами, брызгают отравленной фашизмом, слюной. Увы, их ржавый трамвай потихоньку начал движение в сторону помойки. Желаю им всем скорейшей , конечной остановки на кладбище, и пусть земля им будет серной кислотой.
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22 час.
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