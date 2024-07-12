Чиновник предстанет перед судом за махинации с жильем для детей-сирот на 100 млн

t.me/СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Анжеро-Судженского городского округа и бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом.
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