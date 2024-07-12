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Чиновник предстанет перед судом за махинации с жильем для детей-сирот на 100 млн

Чиновник предстанет перед судом за махинации с жильем для детей-сирот на 100 млн

t.me/СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Анжеро-Судженского городского округа и бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
В Кемеровской области? А В МОСКОВСКОЙ?!! Чинуши &quot;от соцзащиты&quot; имеют ПО 50 КВАРТИР, которые не выдали сиротам.  У них  обидеть сироту - БИЗНЕС!! И вообще название &quot;соцзащита&quot;, по факту,свое название не оправдывает. Там сидят вражины сирот!!
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17 час.

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