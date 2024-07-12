Чиновник предстанет перед судом за махинации с жильем для детей-сирот на 100 млн

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лина любимцева

В Кемеровской области? А В МОСКОВСКОЙ?!! Чинуши "от соцзащиты" имеют ПО 50 КВАРТИР, которые не выдали сиротам. У них обидеть сироту - БИЗНЕС!! И вообще название "соцзащита", по факту,свое название не оправдывает. Там сидят вражины сирот!!