Глава ведомства запросил доклад о дорожно-транспортном происшествии в Республике Башкортостан, в результате которого погибла женщина и пострадал сотрудник полиции

Вечером 3 декабря 2024 года в городе Уфе находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель машины при объезде места ранее произошедшего ДТП выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, который отбросило в стоявших на проезжей части участников аварии и инспектора ГИБДД.
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