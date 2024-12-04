Глава ведомства запросил доклад о дорожно-транспортном происшествии в Республике Башкортостан, в результате которого погибла женщина и пострадал сотрудник полиции

Вечером 3 декабря 2024 года в городе Уфе находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель машины при объезде места ранее произошедшего ДТП выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, который отбросило в стоявших на проезжей части участников аварии и инспектора ГИБДД.