Навыки отражения атак безэкипажных катеров и беспилотников отработают сегодня в Новороссийске

Навыки отражения атак безэкипажных катеров и беспилотников отработают сегодня в НовороссийскеВ Новороссийске сегодня, 6 декабря, в течение двух часов будут проходить учения по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии