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Эксперт по ТЭК Соколов: Россию будут пытаться выдавить с энергетических рынков

Эксперт по ТЭК Соколов: Россию будут пытаться выдавить с энергетических рынков

Евросоюз вступает в зиму с минимальными запасами газа за последние три года. О том, справится ли Европа с газовым кризисом на фоне ожидаемого прекращения поставок через Украину и как это отразится на российских компаниях, RTVI рассказал независимый эксперт в области ТЭК Антон Соколов.

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