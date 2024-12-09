Эксперт по ТЭК Соколов: Россию будут пытаться выдавить с энергетических рынков

Евросоюз вступает в зиму с минимальными запасами газа за последние три года. О том, справится ли Европа с газовым кризисом на фоне ожидаемого прекращения поставок через Украину и как это отразится на российских компаниях, RTVI рассказал независимый эксперт в области ТЭК Антон Соколов.