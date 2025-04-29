В Калининградской области полицейскими возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-директора некоммерческой организации

Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Калининградской области на основании представленных результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч.
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