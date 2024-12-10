Депутат Гаврилов: Собственникам подземных гаражей упростят жизнь и защитят от землевладельцев

В России начнут защищать права владельцев подземных гаражей – их избавят от бюрократических проволочек и обеспечат прозрачностью в отношениях с собственниками земельных участков, под которыми и расположен их объект.
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