Царьград Коллаж Царьграда Медики бегут из профессии. На врачебных форумах даже появился особый жанр — "исповедь увольняющегося".
"Я ушла из медицины — пищу от восторга": Исповедь врача, от которой становится больно
Комментарии
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Н
Наталья
А теперь заменим слово медицина на образование и вопч на учитель, и получим тоже самое: низкие зарплаты, беспрввие работников, сумасшедшие перегрузки, идиотские требования со стороны чиновников...
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4 час.
Андрей
Так идите работать туда где высокие зарплаты! От чего у них ТАМ, за кордоном, люди живут там где работают! А у нас работают там где живут? Может в этом проблема низких зарплат?
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2 час.
Владимир Алтайцев
Директор ГПЗ-5 в Томске получал примерно 900 рублей в году 1985, так наладчики получать могли и по 300 на руки. Никого зарплата директора не смущала и не возмущала. Люди понимали меру ответственности директора и рабочего на станках.
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1 час.
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