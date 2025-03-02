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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Я ушла из медицины — пищу от восторга": Исповедь врача, от которой становится больно

"Я ушла из медицины — пищу от восторга": Исповедь врача, от которой становится больно

Царьград Коллаж Царьграда Медики бегут из профессии. На врачебных форумах даже появился особый жанр — "исповедь увольняющегося".

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Комментарии
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Н
Наталья
А теперь заменим слово медицина на образование и вопч на учитель, и получим тоже самое: низкие зарплаты, беспрввие работников, сумасшедшие перегрузки, идиотские требования со стороны чиновников...
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4 час.
Андрей
Так идите работать туда где высокие зарплаты! От чего у них ТАМ, за кордоном, люди живут там где работают! А у нас работают там где живут? Может в этом проблема низких зарплат?
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2 час.
Владимир Алтайцев
Директор  ГПЗ-5  в  Томске  получал  примерно  900  рублей  в  году  1985, так  наладчики  получать могли  и по  300  на руки. Никого зарплата  директора  не смущала  и не возмущала. Люди  понимали меру ответственности  директора  и  рабочего на станках.
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1 час.
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