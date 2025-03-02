"Я ушла из медицины — пищу от восторга": Исповедь врача, от которой становится больно

Н Наталья А теперь заменим слово медицина на образование и вопч на учитель, и получим тоже самое: низкие зарплаты, беспрввие работников, сумасшедшие перегрузки, идиотские требования со стороны чиновников...

Андрей Так идите работать туда где высокие зарплаты! От чего у них ТАМ, за кордоном, люди живут там где работают! А у нас работают там где живут? Может в этом проблема низких зарплат?