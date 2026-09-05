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Мировое обозрение

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Не останется без следа: Посол РФ — о закрытии генконсульства России в Бонне

Не останется без следа: Посол РФ — о закрытии генконсульства России в Бонне

Москва не оставит без реакции решение Берлина о закрытии Генконсульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине.

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