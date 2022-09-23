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Китай призвал развитые страны не отступать от климатических целей

В то время как мировые лидеры, особенно главы «тонущих» островных государств, собираются вместе, чтобы обсудить одну из самых постоянных и насущных проблем — изменение климата — на Генеральной Ассамблее ООН, США в очередной раз разыграли свою политическую игру с ратификацией соглашения по климату, обличая Китай и игнорируя при этом свои собственные обязанности как крупнейшего совокупного источника выбросов парниковых газов, так и крупной мировой державы, которая обязана помогать развивающимся странам в достижении их целей по сокращению выбросов, сообщает 22 сентября газета Global Times.

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