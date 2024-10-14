О бесполезности НАТО

Великобритания — член НАТО. В 1982 году НАТО находилось на вершине своего могущества. И вот какая-то Аргентина напала на Фолклендские острова, чтобы отобрать их у Великобритании, и называть далее Мальвинскими.
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