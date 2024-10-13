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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин не забил в 1-м матче в сезоне НХЛ: 0 бросков, передача и 7 хитов за 19:44 с «Нью-Джерси»

«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» (3:5) в регулярном чемпионате.  39-летний российский форвард «Кэпиталс» отметился результативной передачей.

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