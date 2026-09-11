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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева о свадьбе: «Самое главное – организовать так, чтобы она не была в тягость. Для меня самое нервное было – дойти до алтаря и не упасть»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева  поделилась эмоциями после свадьбы с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

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