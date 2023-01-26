Узбекистан рассчитывает с 1 марта начать импорт российского газа

Согласно дорожной карте, подписанной во вторник между министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, с 1 марта 2023 года планируется наладить поставки российского природного газа в республику.
Согласно дорожной карте, подписанной во вторник между министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, с 1 марта 2023 года планируется наладить поставки российского природного газа в республику.
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