МВД: зачисление денег на карту от неизвестного может быть началом обмана

Мошенники опять придумали новую схему вымогательства. Полиция России предупреждает граждан: аферисты разработали и уже реализуют новую схему: человек получает сообщение, что на его банковскую карту произошло пополнение от неизвестного отправителя.
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