Венценосный журавль, экзотические попугаи и свой бабочкарий: планы карагандинского зоопарка на этот год

Директор карагандинского зоопарка Гульнара Адамбекова рассказала о планах питомника на этот год. Администрация парка уже закупила некоторых новых животных, других вот-вот оформят, - со ссылкой на зоопарк сообщает корреспондент ekaraganda.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии