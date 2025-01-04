Маск прокомментировал схватку якутского штурмовика с украинским военным

Видео ближнего боя получило вирусную популярность в социальных сетях и СМИ.Американский миллиардер и член команды нового президента США Дональда Трампа Илон Маск прокомментировал получившее вирусную популярность видео схватки русского штурмовика — якута Андрея Григорьева — с украинским боевиком.
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