Ученые обнаружили скрытую силу под Африкой, способную расколоть континент

Ученые выяснили, что под Африкой находится гигантский мантийный плюм, способный расколоть континент. Новое исследование раскрывает тайну Восточно-Африканского рифта.
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