Образцовый детский фольклорный ансамбль "Садовина" под руководством И.Н. Попова выступил, на годовом отчётном собрании цеховой профсоюзной организации ООО "Газпром газораспределение Волгоград" в г.
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Образцовый детский фольклорный ансамбль "Садовина" под руководством И.Н. Попова выступил, на годовом отчётном собрании цеховой профсоюзной организации ООО "Газпром газораспределение Волгоград" в г.