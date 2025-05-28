Как шутили наши императоры

Светлана Ефименко

пршутили и продали так это хрющев горбачев и ельцын! а все остальные как то хотели нашу СТРАНУ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК И ЧТОБ НЕ БЫЛО ВОРОВ!и народ жил в достатке! но мы всем МЕШАЕМ ЖИТЬ И НАШИ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, КОТОРЫЕ НАШИ УЧЕНЫЕ НАХОДИЛИ! !