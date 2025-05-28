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Как шутили наши императоры

Как шутили наши императоры

Автор: Игумен Кирилл (Сахаров) В последнее время я стараюсь выглядеть менее сурово, чем обычно - больше улыбаться! Юмор, шутка без скабрезностей, с добрым намерением, всегда помогала при общении людей, порой разряжала напряженную обстановку и налаживала мир.

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Комментарии
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Светлана Ефименко
пршутили и продали так это хрющев горбачев и ельцын! а все остальные как то хотели нашу СТРАНУ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК И ЧТОБ НЕ БЫЛО ВОРОВ!и народ жил в достатке! но мы всем МЕШАЕМ ЖИТЬ И НАШИ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, КОТОРЫЕ НАШИ УЧЕНЫЕ НАХОДИЛИ! !
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