Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах

Людмила Лиханова

Володин не успевает похваляться количеством законов, но вот их качество...А ГДЕ ОДИН, но самый важный по мигрантам и не те 15 недоделок, а один: ВИЗЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЖДОГО ПРИГЛАШЕННОГО ИЛИ РАБОТАЮЩЕГО УЖЕ В РОССИИ , ЗА ПОВЕДЕНИЕ, ЗА РЕГИСТРАЦИЮ И ПРИЕЗД БЕЗ СЕМЕЙ КАК МАТЕРИАЛЬНО ТАК И ПО УКРФ. (И статью об уголовной ответственности не забудьте четко и конкретно сформулировать без лазеек) А то за столько лет огромного переселения к нам вы все никак не смогли увидеть сколько проблем от них стало в России. А еще: ОТКАЖИТЕСЬ ОТ БАСНОСЛОВНЫХ ЗРЯ ПЛАТ И ЛЬГОТ. А иначе все это - бла-бла-бла. ПОРА , ДАВНО ПОРА, РЕФОРМИРОВАТЬ ИЛИ СОЗДАТЬ НОВЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН И БЕЗ ВСЕМ ОСТОЧЕРТЕВШИХ ФИЗИОНОМИЙ, СПЯЩИХ, ИГРАЮЩИХ В ТЕЛЕФОНАХ , ИЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И НАДЕЖНЫХ КОТОРЫЕ НЕ БУДУТ СПАТЬ. А ПОКА ВЫ - ПЕРЕЖИТОК ЛИБЕРАЛИЗМА.