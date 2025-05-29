В июне в России вступит в силу ряд новых законов. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал о том, какие нововведения стоит ждать россиянам в следующем году.
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
Комментарии
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Борис Леонтьев
Вы реально??? Только в Госдуму 1162 жалобы на работу ЖКХ - это верх отчаяния граждан, когда выше только Бога просить. А сколько жалоб в региональные и местные Думы? И Вы считаете это нормальной работой? Вы либо депутат, либо чиновник от ЖКХ. Других причин для Вашей оценки я не вижу.
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3 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Чем больше жалоб,значит в стране бардак,это аксиома!
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2 час.
Людмила Лиханова
Володин не успевает похваляться количеством законов, но вот их качество...А ГДЕ ОДИН, но самый важный по мигрантам и не те 15 недоделок, а один: ВИЗЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЖДОГО ПРИГЛАШЕННОГО ИЛИ РАБОТАЮЩЕГО УЖЕ В РОССИИ , ЗА ПОВЕДЕНИЕ, ЗА РЕГИСТРАЦИЮ И ПРИЕЗД БЕЗ СЕМЕЙ КАК МАТЕРИАЛЬНО ТАК И ПО УКРФ. (И статью об уголовной ответственности не забудьте четко и конкретно сформулировать без лазеек) А то за столько лет огромного переселения к нам вы все никак не смогли увидеть сколько проблем от них стало в России. А еще: ОТКАЖИТЕСЬ ОТ БАСНОСЛОВНЫХ ЗРЯ ПЛАТ И ЛЬГОТ. А иначе все это - бла-бла-бла. ПОРА , ДАВНО ПОРА, РЕФОРМИРОВАТЬ ИЛИ СОЗДАТЬ НОВЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН И БЕЗ ВСЕМ ОСТОЧЕРТЕВШИХ ФИЗИОНОМИЙ, СПЯЩИХ, ИГРАЮЩИХ В ТЕЛЕФОНАХ , ИЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И НАДЕЖНЫХ КОТОРЫЕ НЕ БУДУТ СПАТЬ. А ПОКА ВЫ - ПЕРЕЖИТОК ЛИБЕРАЛИЗМА.
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1 мин.
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