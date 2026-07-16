Очередное заседание Штаба по вопросам здравоохранения состоялось в Горловке – репортаж News Front

Сегодня состоялось очередное заседание Штаба по вопросам здравоохранения муниципального образования городского округа Горловка Донецкой Народной Республики под председательством заместителя главы администрации городского округа Горловка Алексея Ивахненко.
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