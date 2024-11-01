В петербургском метро мужчина сломал нос женщине, его задержала полиция.На перроне станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге мужчина сломал нос девушке, сообщает «Фонтанка».
В Санкт-Петербурге мужчина сломал нос женщине в метро
Комментарии
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Дмитрий Боев
А кто вам сказал, что программируемые на злобу идиоты населяют исключительно Украину, ну максимум ещё Польшу с прибалтикой или какой-нибудь Финляндией. У нас у всех этика и культурный код общие. И злобных болванов досстаточно и здесь.
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