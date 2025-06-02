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Эндокринолог Табеева раскрыла истинную причину хронической усталости

Эндокринолог Табеева раскрыла истинную причину хронической усталости

Вы постоянно чувствуете себя разбитым, спите больше обычного, но все равно не можете набраться сил? Возможно, причина не в стрессе или загруженном графике, а в вашей щитовидной железе!Вы постоянно чувствуете себя разбитым, спите больше обычного, но все равно не можете набраться сил? Возможно, причина не в стрессе или загруженном графике, а в вашей щитовидной железе! Камиля Табеева, эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC), специалист по превентивной и anti-age медицине, в беседе с «Газетой.

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