Эндокринолог Табеева раскрыла истинную причину хронической усталости

Вы постоянно чувствуете себя разбитым, спите больше обычного, но все равно не можете набраться сил? Возможно, причина не в стрессе или загруженном графике, а в вашей щитовидной железе!Вы постоянно чувствуете себя разбитым, спите больше обычного, но все равно не можете набраться сил? Возможно, причина не в стрессе или загруженном графике, а в вашей щитовидной железе! Камиля Табеева, эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC), специалист по превентивной и anti-age медицине, в беседе с «Газетой.