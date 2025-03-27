Владельцы «ПСЖ» о возможном сотрудничестве с НБА: «Мы заинтересованы в баскетбольном клубе в Париже»

Qatari Investment Authority, владеющая клубом «ПСЖ», прокомментировала европейский проект НБА. «К QSI обратились по поводу возможного баскетбольного клуба в Париже, мы выразили свой интерес к проекту», – заявил представитель компании.
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