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Пономарев о победе России 6:0: «Приехала обычная дворовая команда. Намибия даже не понимает, во что играет. Для чего делают такие матчи, я не понимаю»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил разгромную победу сборной России над командой Намибии в товарищеском матче (6:0).

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