"Списание долгов — не схема". Как алтайский юрист разбирает сложные банкротства

Александр Якушев считает, что добросовестных должников и кредиторов должна защищать понятная правовая практика Банкротство — законный способ решить вопрос с финансовой несостоятельностью, когда человек или компания уже не могут платить по долгам.
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