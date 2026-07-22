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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Списание долгов — не схема". Как алтайский юрист разбирает сложные банкротства

"Списание долгов — не схема". Как алтайский юрист разбирает сложные банкротства

Александр Якушев считает, что добросовестных должников и кредиторов должна защищать понятная правовая практика Банкротство — законный способ решить вопрос с финансовой несостоятельностью, когда человек или компания уже не могут платить по долгам.

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