Каллас обратилась к хуситам с призывом

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала йеменских хуситов прекратить угрозы в адрес Саудовской Аравии и международного судоходства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии