А такие Кирюши нам точно нужны?

Vik Может быть теперь более тщательно присматриваются к находящимся здесь выходцам из шпротляндии и по этой причине не торопятся с выдачей паспорта РФ? Поехали посмотрим на Кирюшу! А у меня для вас вот что есть.
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