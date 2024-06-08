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Закон и Порядок

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А такие Кирюши нам точно нужны?

А такие Кирюши нам точно нужны?

Vik   Может быть теперь более тщательно присматриваются к находящимся здесь выходцам из шпротляндии и по этой причине не торопятся с выдачей паспорта РФ? Поехали посмотрим на Кирюшу! А у меня для вас вот что есть.

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