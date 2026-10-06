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Чем дезертирство отличается от СОЧ: подробный разбор законодательных нюансов

Чем дезертирство отличается от СОЧ: подробный разбор законодательных нюансов

В российском уголовном законодательстве есть два состава преступления, которые касаются отсутствия военнослужащего в расположении части, – самовольное оставление части (статья 337 УК РФ) и дезертирство (статья 338 УК РФ).

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