Чем дезертирство отличается от СОЧ: подробный разбор законодательных нюансов

В российском уголовном законодательстве есть два состава преступления, которые касаются отсутствия военнослужащего в расположении части, – самовольное оставление части (статья 337 УК РФ) и дезертирство (статья 338 УК РФ).
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