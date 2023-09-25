Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Чалов забил 6-й гол в сезоне РПЛ, он 2-й в гонке бомбардиров. У форварда 80 мячей за ЦСКА за карьеру

Чалов забил 6-й гол в сезоне РПЛ, он 2-й в гонке бомбардиров. У форварда 80 мячей за ЦСКА за карьеру

Форвард ЦСКА отличился в матче 9-го тура с «Ростовом» (3:3) и вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров, отставая от Матео Кассьерры («Зенит») на два мяча.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх