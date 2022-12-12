Скончался написавший музыку к "Твин Пикс" композитор Анджело Бадаламенти

Известный композитор Анджело Бадаламенти умер в возрасте 85 лет. Он прошел путь от преподавания в средней школе в Бруклине до создания захватывающей музыки для фильмов "Синий бархат" , "Твин Пикс " и "Малхолланд Драйв" режиссера Дэвида Линча.