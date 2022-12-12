Газета.ру

7 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    Очистим Россию от неугодных элементов, пусть живут и процветают, а может загнивают, нам просто до вас нет никакого дела.Михаил Шац расска...
  • Георгий Михалев
    Американские скоты засрали всю планету.Захарова упрекнул...
  • КузнецовВВ
    В Австрии все подорожало. вот радость то для россиянРоссийский футбол...

Скончался написавший музыку к "Твин Пикс" композитор Анджело Бадаламенти

Скончался написавший музыку к "Твин Пикс" композитор Анджело Бадаламенти

Известный композитор Анджело Бадаламенти умер в возрасте 85 лет. Он прошел путь от преподавания в средней школе в Бруклине до создания захватывающей музыки для фильмов "Синий бархат" , "Твин Пикс " и "Малхолланд Драйв" режиссера Дэвида Линча.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх