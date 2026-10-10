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Царьград

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В Новосибирске появилась аллея памяти экс-главы Ленинского района Гриба

В Новосибирске появилась аллея памяти экс-главы Ленинского района Гриба

В Новосибирске по инициативе ТОС «Дружба» высадили 15 крупномерных черемух Шуберта и кусты пузыреплодника на новой аллее, посвящённой погибшему в октябре 2025 года экс-главе Ленинского района Александру Грибу.

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