В Новосибирске появилась аллея памяти экс-главы Ленинского района Гриба

В Новосибирске по инициативе ТОС «Дружба» высадили 15 крупномерных черемух Шуберта и кусты пузыреплодника на новой аллее, посвящённой погибшему в октябре 2025 года экс-главе Ленинского района Александру Грибу.
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