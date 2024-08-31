❗️ Официальный комментарий администрации Бахчисарайского района по ситуации в Холмовке «Мы со стороны администрации Бахчисарайского района отработаем все возможные пути решения, согласно законодательству.
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❗️ Официальный комментарий администрации Бахчисарайского района по ситуации в Холмовке «Мы со стороны администрации Бахчисарайского района отработаем все возможные пути решения, согласно законодательству.