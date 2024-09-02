Барнаульский депутат Анна Галицкая помогла нуждающимся семьям собрать детей в школу

Подарки получили подопечные из общественной организации "Добро хорошо" Подарки школьникам / Фото: партия "Новые люди" В преддверии учебного года депутат Барнаульской Думы от фракции "Новые люди" Анна Галицкая подготовила 40 наборов канцелярии нуждающимся первоклассникам.
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