НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ника
    Про грязную одежду, смешно. Ну, и будет ходить в грязном, и что, это как-то на ребенка подействует? Ну, может привыкн...Бить или не бить?...
  • Гоша Веверсис
    надо прекратить выпуск контрацептивов т.е. гандонов.Эльвира Ахметова:...
  • Амара Карпова
    УМНИЧКА👍😍«Когда любишь, ни...

Архитектурный «кристалл таланта», триллион инвестиций и угрозы Трампа

Архитектурный «кристалл таланта», триллион инвестиций и угрозы Трампа

Состоялось открытие нового здания театра Камала, Татарстан поднялся на 3-ю строчку рейтинга АСИ по качеству жизни, в Минфине РТ сменился руководитель, Агентство инвестиционного развития провело итоговую коллегию, Трамп с первых дней президентства выступил с угрозами в адрес России: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова«Кристалл таланта» с невероятными возможностями: состоялось открытие нового здания театра Камала Событие недели в культурной жизни Татарстана и всей нашей страны – в Казани официально открыли новое здание театра Камала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх